Татьяна Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1862
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Лев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1804
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1807
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.04.1815
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Смерть
1862