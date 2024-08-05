Татьяна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Лев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1804

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.02.1807

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.04.1815

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1862

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