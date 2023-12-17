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(Udel) Elfriede-Rosalie

Место рождения

Luunja

Дата рождения

26.08.1914

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1914

Отец: Udel August-Julius

Мать: Udel Anna

Luunja
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