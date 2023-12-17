Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Udel) Elfriede-Rosalie
(Udel) Elfriede-Rosalie
Написать автору
Древо
Место рождения
Luunja
Дата рождения
26.08.1914
Пол
Женский
Отец
Udel August-Julius
1884 г.р.
Мать
Udel (Tedder) Anna
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1914
Отец:
Udel August-Julius
Мать:
Udel Anna
Luunja
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия