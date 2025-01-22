Поляничка (Винник) Лилия
женский, родилась 26.05.1962, Россия, Мурманск
умерла 20.09.2013, Феодосия, Республика Крым
ОтецВинник ВикторНеизвестно г.р.
МатьВинник (Шарова) Вера1926 г.р.
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Место
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Рождение
26.05.1962
Отец: Винник Виктор
Мать: Винник (Шарова) Вера
Россия, Мурманск
Рождение ребёнка
01.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляничка Эдуард
Феодосия, Республика Крым
Смерть
20.09.2013
Феодосия, Республика Крым