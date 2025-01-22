Поляничка (Винник) Лилия 26.05.1962 — найти родственников по фамилии на Familio

Поляничка (Винник) Лилия

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 26.05.1962, Россия, Мурманск

умерла 20.09.2013, Феодосия, Республика Крым

Отец
Винник ВикторНеизвестно г.р.
Мать
Винник (Шарова) Вера1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1962

Отец: Винник Виктор

Мать: Винник (Шарова) Вера

Россия, Мурманск

Рождение ребёнка
01.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляничка Эдуард

Феодосия, Республика Крым

Смерть
20.09.2013
Феодосия, Республика Крым

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