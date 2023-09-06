Волобуев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волобуев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Волобуев Василий

Мать: ?

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