Поткин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения?.04.1909
Дата смерти?.01.1949
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1909
Отец: Поткин Петр Иванович
Бракосочетание
Между 1935 и 1936
Бракосочетание
Между 1935 и 1936
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Поткина Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Поткина Елизавета Павловна
Смерть
?.01.1949
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно