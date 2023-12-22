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Поткин Иван Петрович

Место рождения

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд

Дата рождения

?.04.1909

Дата смерти

?.01.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1909

Отец: Поткин Петр Иванович

Мать: Поткина Александра Ивановна

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Бракосочетание
Между 1935 и 1936

Жена: Поткина Елизавета Павловна

Бракосочетание
Между 1935 и 1936

Жена: Поткина Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Поткин Леонид Иванович

Мать ребёнка: Поткина Елизавета Павловна

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Поткина Елизавета Павловна

Смерть
?.01.1949
Похороны
Неизвестно
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
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