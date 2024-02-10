Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Василий Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Васильевич

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Васильевич

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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