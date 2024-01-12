Ардаширов Алик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ардаширов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Аликовна
Мать ребёнка: Ардаширова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ардаширова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Аликовна
Мать ребёнка: Ардаширова Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ардаширова Зоя
Смерть
Неизвестно
Волчанск, Волчанский, Свердловская область