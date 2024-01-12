Ардаширов Алик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ардаширов Алик

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ардаширов ?

Мать: Журавлева Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Аликовна

Мать ребёнка: Ардаширова Зоя

Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ардаширов Юрий Аликович

Мать ребёнка: Ардаширова Зоя

Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Аликовна

Мать ребёнка: Ардаширова Зоя

Богданович, Богданович, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ардаширова Зоя

Смерть
Неизвестно
Волчанск, Волчанский, Свердловская область
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