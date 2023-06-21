Конотоп Николай Дмитриевич
Место рождения42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Конотоп Дмитрий Данилович
Мать: Конотоп Марфа
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
1843
Сын: Конотоп Прокофий Николаевич
Мать ребёнка: Конотоп Варвара Ефимовна
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Ефимия Николаевна
Мать ребёнка: Конотоп Варвара Ефимовна
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Конотоп Варвара Ефимовна
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: Конотоп Варвара Ефимовна
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine