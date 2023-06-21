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Конотоп Николай Дмитриевич

Место рождения

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Конотоп Дмитрий Данилович

Мать: Конотоп Марфа

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
1843

Сын: Конотоп Прокофий Николаевич

Мать ребёнка: Конотоп Варвара Ефимовна

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Ефимия Николаевна

Мать ребёнка: Конотоп Варвара Ефимовна

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Конотоп Варвара Ефимовна

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: Конотоп Варвара Ефимовна

42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
42123 Derkachivka, Sumy Oblast Ukraine
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