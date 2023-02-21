Перминов Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов Виктор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ФП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1994

Отец: Перминов Сергей Викторович

Мать: Перминова Фаина Гиливна

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