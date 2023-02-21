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Перминов Виктор Сергеевич
Перминов Виктор Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.1994
Пол
Мужской
Отец
Перминов Сергей Викторович
1965 г.р.
Мать
Перминова (Зисманова) Фаина Гиливна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1994
Отец:
Перминов Сергей Викторович
Мать:
Перминова Фаина Гиливна
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