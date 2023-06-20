Сапожников Геннадий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников Геннадий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1960

Отец: Сапожников Виктор Дмитриевич

Мать: Сапожникова Мария Потапова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Игорь Геннадьевич

Мать ребёнка: Сапожникова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Денис Геннадьевич

Мать ребёнка: Сапожникова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Антон Геннадьевич

Мать ребёнка: Сапожникова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Ирина

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