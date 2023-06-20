Сапожников Геннадий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1960
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Игорь Геннадьевич
Мать ребёнка: Сапожникова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Денис Геннадьевич
Мать ребёнка: Сапожникова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Антон Геннадьевич
Мать ребёнка: Сапожникова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапожникова Ирина