Червяков Василий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червяков Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Матвей Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1895

Дочь: Сурнина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Червякова Мария Михайловна

Старково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: Червякова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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