Червяков Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Матвей Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1895
Дочь: Сурнина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Червякова Мария Михайловна
Старково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: Червякова Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно