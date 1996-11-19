Новоселов Геннадий Петрович
Место рождения
Дата рождения20.12.1940
Дата смерти19.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1940
Рождение ребёнка
04.03.1964
Дочь: Новоселова Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Аладина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
04.03.1964
Сын: Новоселов Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Аладина Анна Васильевна
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аладина Анна Васильевна
Смерть
19.11.1996