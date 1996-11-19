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Новоселов Геннадий Петрович

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

20.12.1940

Дата смерти

19.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1940

Отец: Новоселов Петр Васильевич

Мать: Новоселова Дарья Георгиевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
04.03.1964

Дочь: Новоселова Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Аладина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
04.03.1964

Сын: Новоселов Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Аладина Анна Васильевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аладина Анна Васильевна

Смерть
19.11.1996
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