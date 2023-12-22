Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович

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Место рождения

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.01.1898

Дата смерти

19.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1898

Отец: Хабибулла Гибадуллин

Мать: Бибихакима Юмагулова

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1926

Сын: Хабибуллин Мугтадин Мустакимович

Мать ребёнка: Хабибуллина Хадича Нигматулловна

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Сын: Хабибуллин Исмагиль Мустакимович

Мать ребёнка: Хабибуллина Хадича Нигматулловна

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1930

Дочь: Хабибуллина Аниса Мустакимовна

Мать ребёнка: Хабибуллина Хадича Нигматулловна

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1932

Дочь: Исандюкова Тахвиля Мустакимовна

Мать ребёнка: Хабибуллина Хадича Нигматулловна

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Сын: Хабибуллин Миргасим Мустакимович

Мать ребёнка: Хабибуллина Хадича Нигматулловна

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1935

Сын: Хабибуллин Равиль Мустакимович

Мать ребёнка: Хабибуллина Хадича Нигматулловна

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Хабибуллина Насима Мустакимовна

Мать ребёнка: Хабибуллина Хадича Нигматулловна

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1940

Дочь: Хайруллина Назиля Мустакимовна

Мать ребёнка: Хабибуллина Хадича Нигматулловна

Асяново, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
19.05.1971
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