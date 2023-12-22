Хабибуллин Мулламустаким Хабибуллович
Место рождения
Дата рождения26.01.1898
Дата смерти19.05.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1898
Отец: Хабибулла Гибадуллин
Мать: Бибихакима Юмагулова
Рождение ребёнка
10.10.1926
Сын: Хабибуллин Мугтадин Мустакимович
Мать ребёнка: Хабибуллина Хадича Нигматулловна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Хабибуллин Исмагиль Мустакимович
Мать ребёнка: Хабибуллина Хадича Нигматулловна
Рождение ребёнка
21.08.1930
Дочь: Хабибуллина Аниса Мустакимовна
Мать ребёнка: Хабибуллина Хадича Нигматулловна
Рождение ребёнка
15.08.1932
Дочь: Исандюкова Тахвиля Мустакимовна
Мать ребёнка: Хабибуллина Хадича Нигматулловна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Хабибуллин Миргасим Мустакимович
Мать ребёнка: Хабибуллина Хадича Нигматулловна
Рождение ребёнка
20.11.1935
Сын: Хабибуллин Равиль Мустакимович
Мать ребёнка: Хабибуллина Хадича Нигматулловна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Хабибуллина Насима Мустакимовна
Мать ребёнка: Хабибуллина Хадича Нигматулловна
Рождение ребёнка
21.01.1940
Дочь: Хайруллина Назиля Мустакимовна
Мать ребёнка: Хабибуллина Хадича Нигматулловна
Смерть
19.05.1971