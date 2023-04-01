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Шерстюк Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 28.07.1903

Дата смерти

23.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.07.1903

Отец: Шерстюк Иван Косьмич

Мать: Шерстюк Мария Евлампиевна

Рождение ребёнка
19.11.1935

Сын: Шерстюк Леонид Петрович

Мать ребёнка: Шерстюк Мария Михайловна

село Ново-Алексеевка (хутор Путалов) Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстюк Мария Михайловна

Смерть
23.06.1972
село Ново-Алексеевка (хутор Путалов) Оренбургская губерния
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