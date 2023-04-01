Шерстюк Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 28.07.1903
Дата смерти23.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 28.07.1903
Отец: Шерстюк Иван Косьмич
Рождение ребёнка
19.11.1935
Мать ребёнка: Шерстюк Мария Михайловна
село Ново-Алексеевка (хутор Путалов) Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шерстюк Мария Михайловна
Смерть
23.06.1972
село Ново-Алексеевка (хутор Путалов) Оренбургская губерния