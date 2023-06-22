Дарья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ульяна Павлова

Отец ребёнка: Павел Козьмин

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Матвей Павлов

Отец ребёнка: Павел Козьмин

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Николай Павлов

Отец ребёнка: Павел Козьмин

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Матрена Павлова

Отец ребёнка: Павел Козьмин

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1845

Сын: Симеон Павлов

Отец ребёнка: Павел Козьмин

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Павлова

Отец ребёнка: Павел Козьмин

Макарово, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Козьмин

Смерть
Неизвестно
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