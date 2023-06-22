Дарья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ульяна Павлова
Отец ребёнка: Павел Козьмин
Рождение ребёнка
1834
Сын: Матвей Павлов
Отец ребёнка: Павел Козьмин
Рождение ребёнка
1838
Сын: Николай Павлов
Отец ребёнка: Павел Козьмин
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Матрена Павлова
Отец ребёнка: Павел Козьмин
Рождение ребёнка
28.01.1845
Сын: Симеон Павлов
Отец ребёнка: Павел Козьмин
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Павлова
Отец ребёнка: Павел Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Козьмин
Смерть
Неизвестно