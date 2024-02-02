Козьма Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозьма Петрович

Козьма Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Наталия Кузьминична

Мать ребёнка: Наталья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Наталья Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Тихоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close