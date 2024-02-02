Козьма Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Наталия Кузьминична
Мать ребёнка: Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Наталья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Тихоновна
Смерть
Неизвестно