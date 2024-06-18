Айнуллин Абельмагжан Айнуллович
Место рожденияДеревня Медяна, Курмышский уезд, Симбирская губерния,
Дата рождения01.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889
Отец: Айнулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айнуллин Ахмед Магжанович
Мать ребёнка: Хусеинова Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айнуллов Летфулла
Мать ребёнка: Хусеинова Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алимя
Мать ребёнка: Хусеинова Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айнулов Умяр
Мать ребёнка: Хусеинова Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айнулов Али
Мать ребёнка: Хусеинова Хадича
Рождение ребёнка
10.06.1920
Дочь: Айнуллина Ханифя Магжановна(Абельмагжановна)
Мать ребёнка: Хусеинова Хадича
Рождение ребёнка
25.12.1923
Дочь: Люкманова Халися Абельмагжановна
Мать ребёнка: Хусеинова Хадича
Смерть
Неизвестно