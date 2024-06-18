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Айнуллин Абельмагжан Айнуллович

Место рождения

Деревня Медяна, Курмышский уезд, Симбирская губерния,

Дата рождения

01.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889

Отец: Айнулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айнуллин Ахмед Магжанович

Мать ребёнка: Хусеинова Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айнуллов Летфулла

Мать ребёнка: Хусеинова Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алимя

Мать ребёнка: Хусеинова Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айнулов Умяр

Мать ребёнка: Хусеинова Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айнулов Али

Мать ребёнка: Хусеинова Хадича

Рождение ребёнка
10.06.1920

Дочь: Айнуллина Ханифя Магжановна(Абельмагжановна)

Мать ребёнка: Хусеинова Хадича

Рождение ребёнка
25.12.1923

Дочь: Люкманова Халися Абельмагжановна

Мать ребёнка: Хусеинова Хадича

Смерть
Неизвестно

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