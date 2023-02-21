Лобанова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Лобанов Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Лобанов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Японец Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Владимир

Смерть
Неизвестно
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