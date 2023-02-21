Лобанова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Лобанов Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Лобанов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Японец Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобанов Владимир
Смерть
Неизвестно