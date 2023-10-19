Заболотнев Артем Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотнев Артем Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2022

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2022

Отец: Заболотнев Иван

Мать: Заболотнева Ксения Ивановна

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