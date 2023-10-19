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Заболотнев Артем Иванович
Заболотнев Артем Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2022
Пол
Мужской
Отец
Заболотнев Иван
Мать
Заболотнева (Большакова) Ксения Ивановна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2022
Отец:
Заболотнев Иван
Мать:
Заболотнева Ксения Ивановна
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