Корсак Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1936
Сын: Корсак Евгений Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.08.1944
Сын: Корсак Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Корсак Владимир Егорович
Рождение ребёнка
19.12.1947
Сын: Корсак Николай Владимирович
Отец ребёнка: Корсак Владимир Егорович
Рождение ребёнка
07.05.1950
Дочь: Агафонова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Корсак Владимир Егорович
Рождение ребёнка
14.10.1952
Дочь: Корсак Раиса Владимировна
Отец ребёнка: Корсак Владимир Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно