Корсак Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсак Антонина Ивановна

Корсак Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1936

Сын: Корсак Евгений Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.08.1944

Сын: Корсак Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Корсак Владимир Егорович

Рождение ребёнка
19.12.1947

Сын: Корсак Николай Владимирович

Отец ребёнка: Корсак Владимир Егорович

Секеровщина, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
07.05.1950

Дочь: Агафонова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Корсак Владимир Егорович

Секеровщина, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
14.10.1952

Дочь: Корсак Раиса Владимировна

Отец ребёнка: Корсак Владимир Егорович

Секеровщина, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсак Владимир Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close