Коновалова (Малышева) Любовь Георгиевна
Место рожденияРоссия, Курганская область, Каргопольский район, с. Долгое
Дата рождения01.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953
Россия, Курганская область, Каргопольский район, с. Долгое
Бракосочетание
06.03.1977
Дубровное, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
29.01.1978
Сын: Коновалов Андриан Владимирович
Отец ребёнка: Коновалов Владимир Александрович
Россия, Свердловская область, г.Свердловск
Рождение ребёнка
13.08.1979
Дочь: Коновалова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Коновалов Владимир Александрович
Россия, Курганская область, Мишкинский район, с. Кирово
Рождение ребёнка
09.01.1986
Дочь: Тимофеева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Коновалов Владимир Александрович
Россия, Свердловская область, г. Свердловск