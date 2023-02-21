Коновалова (Малышева) Любовь Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Малышева) Любовь Георгиевна

Место рождения

Россия, Курганская область, Каргопольский район, с. Долгое

Дата рождения

01.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953

Отец: Малышев Георгий Федотович

Мать: Малышева Александра Прокопьевна

Россия, Курганская область, Каргопольский район, с. Долгое
Бракосочетание
06.03.1977

Муж: Коновалов Владимир Александрович

Дубровное, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
29.01.1978

Сын: Коновалов Андриан Владимирович

Отец ребёнка: Коновалов Владимир Александрович

Россия, Свердловская область, г.Свердловск
Рождение ребёнка
13.08.1979

Дочь: Коновалова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Коновалов Владимир Александрович

Россия, Курганская область, Мишкинский район, с. Кирово
Рождение ребёнка
09.01.1986

Дочь: Тимофеева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Коновалов Владимир Александрович

Россия, Свердловская область, г. Свердловск
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