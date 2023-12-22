Апсит Рудольф (Rudolf August) Рудольфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апсит Рудольф (Rudolf August) Рудольфович

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

1891

Дата смерти

05.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

NR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Apsītis Mārtiņš Rūdolfs

Мать: Apsit Annette Otilie

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
27.09.1920

Дочь: Рычко Людмила Рудольфовна

Мать ребёнка: Апсит Анна Михайловна

Котовицы, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апсит Анна Михайловна

Смерть
05.01.1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Расстрелян
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