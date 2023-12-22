Апсит Рудольф (Rudolf August) Рудольфович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти05.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Apsītis Mārtiņš Rūdolfs
Мать: Apsit Annette Otilie
Рождение ребёнка
27.09.1920
Дочь: Рычко Людмила Рудольфовна
Мать ребёнка: Апсит Анна Михайловна
Котовицы, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Апсит Анна Михайловна
Смерть
05.01.1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Расстрелян