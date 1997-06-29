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Титова Пелагея Ивановна

Место рождения

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.04.1920

Дата смерти

29.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1920

Отец: Титов Иван Семёнович

Мать: Титова Екатерина Дмитриевна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Титова Светлана Петровна

Отец ребёнка: не указан

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.12.1945

Муж: Титов Андреян Александрович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1946

Сын: Титов Николай Андреянович

Отец ребёнка: Титов Андреян Александрович

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.06.1997
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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