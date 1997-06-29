Титова Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.04.1920
Дата смерти29.06.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1920
Отец: Титов Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Титова Светлана Петровна
Отец ребёнка: не указан
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.12.1945
Рождение ребёнка
1946
Сын: Титов Николай Андреянович
Отец ребёнка: Титов Андреян Александрович
Смерть
29.06.1997
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)