Фролова (Скуришина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Скуришина) Пелагея

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Место рождения

хутор Новоанинский Хопёрский округ Область Войска Донского

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Скуришин Степан

Мать: не указана

хутор Новоанинский Хопёрский округ Область Войска Донского
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Эля

Отец ребёнка: Фролов Иван

Рождение ребёнка
1907

Сын: Фролов Виктор

Отец ребёнка: Фролов Иван

Рождение ребёнка
1910

Сын: Фролов Пётр

Отец ребёнка: Фролов Иван

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Фролов Александр

Отец ребёнка: Фролов Иван

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Фролов Георгий

Отец ребёнка: Фролов Иван

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.04.1918

Дочь: Фролова Нина

Отец ребёнка: Фролов Иван

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.06.1927

Дочь: Иванова Лидия

Отец ребёнка: Фролов Иван

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Иван

Смерть
1957
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