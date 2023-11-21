Фролова (Скуришина) Пелагея
Место рожденияхутор Новоанинский Хопёрский округ Область Войска Донского
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Скуришин Степан
Мать: не указана
хутор Новоанинский Хопёрский округ Область Войска Донского
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Эля
Отец ребёнка: Фролов Иван
Рождение ребёнка
1907
Сын: Фролов Виктор
Отец ребёнка: Фролов Иван
Рождение ребёнка
1910
Сын: Фролов Пётр
Отец ребёнка: Фролов Иван
Рождение ребёнка
1914
Сын: Фролов Александр
Отец ребёнка: Фролов Иван
Рождение ребёнка
1917
Сын: Фролов Георгий
Отец ребёнка: Фролов Иван
Рождение ребёнка
14.04.1918
Дочь: Фролова Нина
Отец ребёнка: Фролов Иван
Рождение ребёнка
20.06.1927
Дочь: Иванова Лидия
Отец ребёнка: Фролов Иван
Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Иван
Смерть
1957