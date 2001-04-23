Ахмедов Негмат Мухаммадович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1949
Дата смерти23.04.2001
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1949
Отец: Ахмедов Мухаммад Нурмухамадович
Мать: Оиша
Рождение ребёнка
17.11.1977
Сын: Ахмедов Улугбек Негматович
Мать ребёнка: Астанова Матлюба Ходжиевна
Рождение ребёнка
13.03.1982
Мать ребёнка: Саидова Олия Зокировна
Рождение ребёнка
20.03.1983
Дочь: Ахмедова Навруза Негматовна
Мать ребёнка: Саидова Олия Зокировна
Рождение ребёнка
23.11.1985
Мать ребёнка: Саидова Олия Зокировна
Рождение ребёнка
03.08.1992
Сын: Ахмедов Рустам Негматович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.05.1994
Дочь: Ахмедова Тахмина Негматовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.2001