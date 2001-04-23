Ахмедов Негмат Мухаммадович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедов Негмат Мухаммадович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1949

Дата смерти

23.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1949

Отец: Ахмедов Мухаммад Нурмухамадович

Мать: Оиша

Рождение ребёнка
17.11.1977

Сын: Ахмедов Улугбек Негматович

Мать ребёнка: Астанова Матлюба Ходжиевна

Рождение ребёнка
13.03.1982

Сын: Ахмедов Наим Негматович

Мать ребёнка: Саидова Олия Зокировна

Рождение ребёнка
20.03.1983

Дочь: Ахмедова Навруза Негматовна

Мать ребёнка: Саидова Олия Зокировна

Рождение ребёнка
23.11.1985

Сын: Ахмедов Насим Негматович

Мать ребёнка: Саидова Олия Зокировна

Рождение ребёнка
03.08.1992

Сын: Ахмедов Рустам Негматович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.05.1994

Дочь: Ахмедова Тахмина Негматовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астанова Матлюба Ходжиевна

Смерть
23.04.2001
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