Ковалева Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Соснина Наталья Порфировна
Отец ребёнка: Ковалев Порфирий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Ковалев Павел Порфирьевич
Отец ребёнка: Ковалев Порфирий Федорович
Рождение ребёнка
С 1907 по 1909
Дочь: Евдокия Порфировна
Отец ребёнка: Ковалев Порфирий Федорович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Федоренко Мария Порфировна
Отец ребёнка: Ковалев Порфирий Федорович
Смерть
Неизвестно