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Bruhl Anna Margaretha
Bruhl Anna Margaretha
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Bruhl Franz
1801 г.р.
Мать
Boes Katharina
1802 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Bruhl Franz
Мать:
Boes Katharina
Смерть
Неизвестно
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