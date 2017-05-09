Медведев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.05.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханова (медведьева) Олеся Сереевна

Михайловка, Железинский район, Павлодарская область
Смерть
09.05.2017
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