Медведев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.05.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суханова (медведьева) Олеся Сереевна
Михайловка, Железинский район, Павлодарская область
Смерть
09.05.2017