Мишевич (Якубович) Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1933
Дата смерти30.11.2021
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1933
Отец: Якубович Алексей Захарович
Мать: Якубович Зинаида
Рождение ребёнка
29.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишевич Павел Викентьевич
Дивин, Кобринский район, Брестская область
Смерть
30.11.2021