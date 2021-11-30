Мишевич (Якубович) Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишевич (Якубович) Ксения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1933

Дата смерти

30.11.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1933

Отец: Якубович Алексей Захарович

Мать: Якубович Зинаида

Рождение ребёнка
29.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишевич Павел Викентьевич

Дивин, Кобринский район, Брестская область
Смерть
30.11.2021
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