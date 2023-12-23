Баландина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баландин Павел Семёнович

Отец ребёнка: Баландин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баландин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Баландин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баландин Гавриил Семенович

Отец ребёнка: Баландин Семён

Смерть
Неизвестно
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