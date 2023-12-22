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Дарья Иванова

Место рождения

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Сперанский Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Пудов Сергей Григорьев

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Пудова Дарья Сергеева

Отец ребёнка: Пудов Сергей Григорьев

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.

Сын: Пудов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Пудов Сергей Григорьев

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Богородицкая церковь, село Ухтубуж, Кологривского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
1893

Сын: Жданов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Пудов Сергей Григорьев

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пудова Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Пудов Сергей Григорьев

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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