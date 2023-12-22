Дарья Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Сперанский Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Пудов Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Пудова Дарья Сергеева
Отец ребёнка: Пудов Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.
Отец ребёнка: Пудов Сергей Григорьев
Богородицкая церковь, село Ухтубуж, Кологривского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Пудов Сергей Григорьев
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пудова Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Пудов Сергей Григорьев
Смерть
Неизвестно