Горшкова (Колоникина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Колоникина) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2012

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колоникин Андрей Афанасьевич

Мать: Колоникина Александра

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Машкина Галина Александровна

Отец ребёнка: Горшков Александр Карпович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Грачёва Нина Александровна

Отец ребёнка: Горшков Александр Карпович

Рождение ребёнка
08.10.1962

Сын: Горшков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Горшков Александр Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Александр Карпович

Смерть
Около 2012
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