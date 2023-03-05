Горшкова (Колоникина) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2012
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Машкина Галина Александровна
Отец ребёнка: Горшков Александр Карпович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Грачёва Нина Александровна
Отец ребёнка: Горшков Александр Карпович
Рождение ребёнка
08.10.1962
Сын: Горшков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Горшков Александр Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2012