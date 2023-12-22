Федякова Анна Николаева
Место рождения
Дата рождения01.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1911
Отец: Федяков Николай Прокопиев
Мать: не указана
ГАСО о6 ф17 1(13/14)-1(13/14) декабря 1911г Анна Родители: Сокольского села крестьянин Николай Прокопиев Федяков и законная его жена Екатерина Афанасиева, оба православные Восприемники: мать Николаю С... Показать все
Смерть
Неизвестно