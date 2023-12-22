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Федякова Анна Николаева

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

01.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1911

Отец: Федяков Николай Прокопиев

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО о6 ф17 1(13/14)-1(13/14) декабря 1911г Анна Родители: Сокольского села крестьянин Николай Прокопиев Федяков и законная его жена Екатерина Афанасиева, оба православные Восприемники: мать Николаю С... Показать все
Смерть
Неизвестно
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