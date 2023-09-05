Бирюк Владислав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюк Владислав Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1978

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2004 г.р.

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1978

Отец: Бирюк Александр Николаевич

Мать: Бирюк Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
09.06.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.11.2004

Дочь: Бирюк Полина Владиславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
аппаратчик-гидрометаллург
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