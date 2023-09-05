Бирюк Владислав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1978
Рождение ребёнка
09.06.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.2004
Дочь: Бирюк Полина Владиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
аппаратчик-гидрометаллург