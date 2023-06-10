(Кошелева) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кошелева) Евдокия Михайловна

Место рождения

деревня Димитриевка Лавровский с/с Мордовского района

Дата рождения

01.08.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1906

Отец: Кошелев Михаил Тимофеевич

Мать: Кошелева Просковья Федосеевна

деревня Димитриевка Лавровский с/с Мордовского района
актовая запись 63. Метрические книги Скорбященской церкви с.Грачевка
Восприемник
01.08.1906
деревня Дмитриевка
восприемники той же деревни Петр Иванов Генералов и Варвара Григорьева Ермакова, запись в метрических книгах Скорбященской церкви с. Грачевка
Смерть
Неизвестно
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