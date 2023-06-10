(Кошелева) Евдокия Михайловна
Место рождениядеревня Димитриевка Лавровский с/с Мордовского района
Дата рождения01.08.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1906
деревня Димитриевка Лавровский с/с Мордовского района
актовая запись 63. Метрические книги Скорбященской церкви с.Грачевка
Восприемник
01.08.1906
деревня Дмитриевка
восприемники той же деревни Петр Иванов Генералов и Варвара Григорьева Ермакова, запись в метрических книгах Скорбященской церкви с. Грачевка
Смерть
Неизвестно