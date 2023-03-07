Вотинцева Параскева Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцева Параскева Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вотинцев Абросим Федотов

Отец ребёнка: Вотинцев Федот Ильин

Рождение ребёнка
1766

Сын: Вотинцев Малахий Федотов

Отец ребёнка: Вотинцев Федот Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотинцев Федот Ильин

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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