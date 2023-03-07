Вотинцева Параскева Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Вотинцев Федот Ильин
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Вотинцев Федот Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вотинцев Федот Ильин
Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795