Федоров Никита Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Федоров Ермолай Савельевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1828
Сын: Федоров (рекрут С 1855) Федор Никитич
Мать ребёнка: Федорова Домна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Федорова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Домна
Смерть
До 1850