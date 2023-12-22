Федоров Никита Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Никита Ермолаевич

Федоров Никита Ермолаевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Федоров Ермолай Савельевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Федоров (рекрут С 1855) Федор Никитич

Мать ребёнка: Федорова Домна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Федорова Домна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Домна

Смерть
До 1850
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close