Фаттахова Бибигэлиме Фаттахетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттахова Бибигэлиме Фаттахетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

15.10.1968

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1891

Отец: Зайнетдинов Фаттахетдин

Мать: не указана

Смерть
15.10.1968
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