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Фаттахова Бибигэлиме Фаттахетдиновна
Фаттахова Бибигэлиме Фаттахетдиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1891
Дата смерти
15.10.1968
Пол
Женский
Отец
Зайнетдинов Фаттахетдин
1863 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец:
Зайнетдинов Фаттахетдин
Мать: не указана
Смерть
15.10.1968
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