Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1903
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Трофимовна
Афанасьевская церковь 29.12.1903 Заборовья Анна Ивановна Заборовья отец запасной ефрейтор 93 иркутского полка Иван Игнатьевич Заборовья мать жена Пелагея Трофимовна Бешкино крестьянин Николай Але... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Трофимовна
Смерть
Неизвестно