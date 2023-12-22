Иван Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Игнатьевич

Место рождения

Заборовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1886 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Заборовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.12.1903

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Трофимовна

Заборовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 29.12.1903 Заборовья Анна Ивановна Заборовья отец запасной ефрейтор 93 иркутского полка Иван Игнатьевич Заборовья мать жена Пелагея Трофимовна Бешкино крестьянин Николай Але... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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