Хафизов Салих
Место рожденияд.Куюк, Балтасинский р-н ТАССР
Дата рождения08.03.1926
Дата смерти15.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926
Отец: Сафа Улы Хафиз
Мать: Нэзифа
д.Куюк, Балтасинский р-н ТАССР
Рождение ребёнка
17.07.1948
Рождение ребёнка
01.09.1952
д.Норма
Рождение ребёнка
12.07.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хафизов Шариф
Мать ребёнка: Хафизова Сония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хафизова Сония
Военная награда
Неизвестно
Хафизов Салих Хафизович Год рождения: __.__.1926 место рождения: Татарская АССР, Балтасинский р-н, д. Куюк
№ наградного документа: 84 дата наградного документа: 06.04.1985 № записи: 1521761198 Орден Отечественной войны I степени
Смерть
15.12.2007