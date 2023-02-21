Неонилла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Васса Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондратий Сидорович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Андрей Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратий Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Сидорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно