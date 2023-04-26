Биккулова София Мухамеджановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Мухамеджан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Сабира Зякировна
Отец ребёнка: Биккулов Зякир Ибрагимович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Биккулов Абдулла Зякирович
Отец ребёнка: Биккулов Зякир Ибрагимович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Биккулов Халилулла Зякирович
Отец ребёнка: Биккулов Зякир Ибрагимович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Арасланова Жемалия
Отец ребёнка: Биккулов Зякир Ибрагимович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Абидя Зякировна
Отец ребёнка: Биккулов Зякир Ибрагимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно