Биккулова София Мухамеджановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биккулова София Мухамеджановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Мухамеджан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Сабира Зякировна

Отец ребёнка: Биккулов Зякир Ибрагимович

Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Биккулов Абдулла Зякирович

Отец ребёнка: Биккулов Зякир Ибрагимович

Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Биккулов Халилулла Зякирович

Отец ребёнка: Биккулов Зякир Ибрагимович

Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Арасланова Жемалия

Отец ребёнка: Биккулов Зякир Ибрагимович

Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Абидя Зякировна

Отец ребёнка: Биккулов Зякир Ибрагимович

Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биккулов Зякир Ибрагимович

Место жительства
Неизвестно
Татарский Канадей, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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