Стасев Алексей Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасев Алексей Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стасев Макар

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стасева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стасев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Стасева Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стасева Галина Михайловна

Смерть
1992
Москва, город федерального значения Москва
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