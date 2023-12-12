Стасев Алексей Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стасев Макар
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стасева Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стасев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Стасева Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992
Москва, город федерального значения Москва