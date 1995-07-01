Занадолбина -Благинина Палагея Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занадолбина -Благинина Палагея Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1906

Дата смерти

?.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Занадолбин Николай Федосеевич

Отец ребёнка: Занадолбин Федосей Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.07.1949

Дочь: Ромашова Вера Федосеевна

Отец ребёнка: Занадолбин Федосей Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.02.1952

Дочь: Занадолбина - Краснова Галина Федосеевна

Отец ребёнка: Занадолбин Федосей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Занадолбина Лидия Федосеевна

Отец ребёнка: Занадолбин Федосей Дмитриевич

Смерть
?.07.1995
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