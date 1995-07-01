Занадолбина -Благинина Палагея Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1906
Дата смерти?.07.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Занадолбин Николай Федосеевич
Отец ребёнка: Занадолбин Федосей Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.07.1949
Дочь: Ромашова Вера Федосеевна
Отец ребёнка: Занадолбин Федосей Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.02.1952
Дочь: Занадолбина - Краснова Галина Федосеевна
Отец ребёнка: Занадолбин Федосей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Занадолбина Лидия Федосеевна
Отец ребёнка: Занадолбин Федосей Дмитриевич
Смерть
?.07.1995