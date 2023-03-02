Кожемякин Иван Савельевич
Место рожденияМогилевская губерния, Климовический уезд, Надейковическая волость, село Титовка
Дата рождения1884
Дата смерти05.03.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Кожемякин Савелий Пахомович
Мать: Мария Иванова
Могилевская губерния, Климовический уезд, Надейковическая волость, село Титовка
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кожемякин Филипп Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Кириловна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Полина Ивановна
Мать ребёнка: Агриппина Кириловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Агриппина Кириловна
Рождение ребёнка
21.08.1921
Мать ребёнка: Агриппина Кириловна
Рождение ребёнка
09.10.1935
Сын: Кожемякин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Мария Акимовна
Рождение ребёнка
30.03.1938
Сын: Кожемякин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Мария Акимовна
Рождение ребёнка
05.01.1940
Дочь: Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Мария Акимовна
Рождение ребёнка
26.03.1942
Сын: Кожемякин Николай Иванович
Мать ребёнка: Мария Акимовна
Рождение ребёнка
22.09.1944
Дочь: Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Мария Акимовна
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Агриппина Кириловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Кириловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Акимовна
Смерть
05.03.1956
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка