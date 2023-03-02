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Кожемякин Иван Савельевич

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Место рождения

Могилевская губерния, Климовический уезд, Надейковическая волость, село Титовка

Дата рождения

1884

Дата смерти

05.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кожемякин Савелий Пахомович

Мать: Мария Иванова

Могилевская губерния, Климовический уезд, Надейковическая волость, село Титовка
Рождение ребёнка
1904

Сын: Кожемякин Филипп Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Кириловна

Русско-Семеновский, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Полина Ивановна

Мать ребёнка: Агриппина Кириловна

Русско-Семеновский, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Агриппина Кириловна

Русско-Семеновский, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.08.1921

Сын: Кожемякин Петр Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Кириловна

Русско-Семеновский, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.10.1935

Сын: Кожемякин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Мария Акимовна

Русско-Семеновский, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.03.1938

Сын: Кожемякин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Мария Акимовна

Русско-Семеновский, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.01.1940

Дочь: Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Мария Акимовна

Русско-Семеновский, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.03.1942

Сын: Кожемякин Николай Иванович

Мать ребёнка: Мария Акимовна

Русско-Семеновский, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.09.1944

Дочь: Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Мария Акимовна

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Агриппина Кириловна

Русско-Семеновский, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Кириловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Акимовна

Смерть
05.03.1956
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
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