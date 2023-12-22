Комисов Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомисов Григорий Николаевич

Комисов Григорий Николаевич

avatar

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комисов Николай Николаевич

Мать: Бабушкина (шелехова Комисова) Елена Анатольевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close