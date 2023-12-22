Резунова (Кобылевская) Агафия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резунова (Кобылевская) Агафия Дмитриева

Место рождения

Шубино, Кировский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Вычислено 1858 ст.

Дата смерти

22.02.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шубино, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
10.04.1885 ст.

Муж: Резунов Трофим Васильев

Владиславовка, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Архангеломихайловский молитвенный дом селения Владиславки. Поручители по жениху: Отставной Унтер-Офицер Даниил Григорьев Бобровник и Владиславовский Государственный крестьянин Никанор Даниилов Гамов, ... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1886 ст.

Сын: Резунов Герасим Васильев

Отец ребёнка: Резунов Трофим Васильев

Рождение ребёнка
14.10.1887 ст.

Сын: Гризунов Маркиан Трофимов

Отец ребёнка: Резунов Трофим Васильев

Рождение ребёнка
07.12.1889 ст.

Дочь: Ризунова Варвара Трофимова

Отец ребёнка: Резунов Трофим Васильев

Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
22.02.1892 ст.
От воспаления легких
Похороны
23.02.1892 ст.
Паша-Салын, Феодосийский уезд, Таврическая губерния
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