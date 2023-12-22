Резунова (Кобылевская) Агафия Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1858 ст.
Дата смерти22.02.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.04.1885 ст.
Владиславовка, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Архангеломихайловский молитвенный дом селения Владиславки. Поручители по жениху: Отставной Унтер-Офицер Даниил Григорьев Бобровник и Владиславовский Государственный крестьянин Никанор Даниилов Гамов, ... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1886 ст.
Отец ребёнка: Резунов Трофим Васильев
Рождение ребёнка
14.10.1887 ст.
Сын: Гризунов Маркиан Трофимов
Отец ребёнка: Резунов Трофим Васильев
Рождение ребёнка
07.12.1889 ст.
Дочь: Ризунова Варвара Трофимова
Отец ребёнка: Резунов Трофим Васильев
Синицыно, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
22.02.1892 ст.
От воспаления легких
Похороны
23.02.1892 ст.
Паша-Салын, Феодосийский уезд, Таврическая губерния