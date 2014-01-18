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Хазигалиева Сафина Айратовна
Хазигалиева Сафина Айратовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.01.2014
Пол
Женский
Отец
Хазигалиев Айрат Афхатович
1977 г.р.
Мать
Хазигалиева Оксана Геннадьевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.2014
Отец:
Хазигалиев Айрат Афхатович
Мать:
Хазигалиева Оксана Геннадьевна
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