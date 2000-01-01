Жаркова (Панина) Нина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1938
Дата смерти01.01.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1938
Отец: Панин Афанасий
Мать: Панина Лидия
Рождение ребёнка
10.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жарков Валентин Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.02.1970
Сын: Жарков Вадим Валентинович
Отец ребёнка: Жарков Валентин Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2000