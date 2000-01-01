Жаркова (Панина) Нина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаркова (Панина) Нина Афанасьевна

Место рождения

Глазуновка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

02.08.1938

Дата смерти

01.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1938

Отец: Панин Афанасий

Мать: Панина Лидия

Глазуновка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
10.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жарков Валентин Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.02.1970

Сын: Жарков Вадим Валентинович

Отец ребёнка: Жарков Валентин Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жарков Валентин Тимофеевич

Смерть
01.01.2000
Москва, город федерального значения Москва
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