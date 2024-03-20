Беляева Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1983

Отец: не указан

Мать: Беляева Надежда Куприяновна

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